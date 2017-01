foto Ap/Lapresse

17:42

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,94% a 16.155 punti. Il Ftse Italia All Share avanza dello 0,86% a 17.041 punti mentre il Ftse Italia Star registra un +0,51% a 10.734 punti. Lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota 305 punti base e il rendimento del decennale italiano infrange al ribasso la soglia del 4,5%.