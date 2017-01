foto LaPresse

16:00

- Apertura in territorio positivo per la Borsa di New York, sulla scia dell'accresciuto ottimismo su un'intesa per evitare il fiscal cliff. Il Dow Jones sale dello 0,09% a 13.246,36 punti, il Nasdaq avanza dello 0,31% a 3.019,71 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,1% a 1.432,11 punti.