- Maya o non Maya gli italiani si stanno preparando per ile in questi giorni la corsa al regalo è febbrile. Il pagamento dell’ultima rata dell’Imu, però, ha ridotto notevolmente le possibilità di spesa di molti e allora ecco che, mai come quest’anno, torna di moda il vecchio adagio “è il pensiero quello che conta”. Per gli italiani è partita dunque la caccia al pacchetto, nella speranza di fare bella figura senza spendere una fortuna.

L’atmosfera del Natale ai tempi della crisi si respira nelle vie cittadine e si specchia nelle vetrine che propongono sconti anticipati, nella speranza di invogliare gli acquirenti. Babbo Natale quest’anno si calerà dal camino con un sacco di doni selezionati con cura, nel nome di una riscoperta sobrietà, senza concessioni al superfluo. Ecco che allora tornano prepotentemente di moda i regali utili, i pensierini divertenti, i dolci.

Con una spesa tra i 10 e i 50 euro si possono acquistare un bel libro, delle calze di lana con decorazioni natalizie, biancheria o attrezzi da cucina, guanti o sciarpa per combattere il freddo, cioccolata per addolcire le notti di festa, un profumo e persino qualcosa di tecnologico come ad esempio un lettore mp3. Senza dimenticare la possibilità di comprare online, perché lo shopping ormai vola anche sulla rete e basta un clic per farsi recapitare il dono a casa e risparmiare anche i soldi della benzina.

L’importante dunque è che il regalo sia utile, con qualche eccezione però, perché è facile immaginare un brusco calo della passione se la vostra amata, scartato il regalo, si troverà in mano delle posate o una frusta per le torte.

Quali sono le migliori idee regalo low cost? Clicca e mandaci i tuoi consigli per fare bella figura con un budget limitato

"Io quest'anno ho messo a budget 30-35 euro a persona. Ho preso un cestino di vimini in un negozio cinese a 1.50 euro e l'ho riempito con prodotti "mangerecci" comprati in un negozio bio vicino a casa: pasta di farro, riso integrale, sale marino alle erbe, biscotti di grano saraceno, ecc. ecc. Un bel pacco che sono certo sarà molto gradito al palato..."

Mariella

"Io ho dato un tema al mio Natale: reuse, reduce, recycle. Grazie alla fantasia e alla bravura di Ilaria ho riutilizzato e riadattato vecchi vestiti e altro per fare dei bellissimi regali personalizzati (borse, asciugamani, set cucina, set viaggio, bambole e cani di pezza per i bambini, ecc). Ognuno ha così ricevuto un pezzettino di me che utilizzerà nella vita di tutti i giorni, il tutto rigorosamente impacchettato con fogli di giornale e fiocchi rossi. Spesa bassissima e risultato garantito! Buon Natale"

Alessandro

"Io quest'anno regalerò dei ferma porta a forma di gufo, pagati meno di 10 euro e l'anno scorso ho regalato la coperta con le maniche, che ha fatto impazzire tutti."

Matteo

"Io ho trovato un Mp3 a 39,9 euro. Spero di riuscire a fare una bella figura"