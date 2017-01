foto Dal Web

09:24

- Buona partenza per i listini europei che seguono la scia di Tokyo e avviano la seduta con rialzi vicini al mezzo punto percentuale. Piazza Affari è la migliore e guadagna lo 0,67% nel Ftse Mib e lo 0,59% nel Ftse All Share. Il listino è trainato da Finmeccanica (+3%) che è alla stretta finale per valorizzare le partecipazioni in Ansaldo Energia. Bancari ancora in luce con Mps (+2,8%) e Bpm (+1,7%) a guidare la fila.