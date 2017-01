foto Dal Web

17:56

- Le borse europee chiudono deboli al termine di una seduta caratterizzata da scambi limitati, sui quali pesano le preoccupazioni per il "fiscal cliff" americano. Milano ha vantato la performance migliore, festeggiando l'andamento dello spread, rimasto a 320 punti: il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,61% e il Ftse All Share dello 0,60%. A Piazza Affari sono state ben acquistate le azioni delle banche, soprattutto quelle di Mps (+6%).