foto Ap/Lapresse

09:21

- Apertura in lieve rialzo per la Borsa Valori, con l'indice Ftse Mib che fa segnare +0,18% a 15.941 punti, l'All Share +0,19%. Recupera ancora terreno Saipem (+0,80%) e tratta sempre in rialzo St (+0,57%). Acquisti Su Fiat (+0,77%), che venerdì ha ceduto il 2% penalizzata dalle indiscrezioni, poi smentite, di un possibile aumento di capitale. Deboli Autogrill (-0,48%) e Telecom (-0,35%).