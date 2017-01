foto Ap/Lapresse

08:27

- Chiusura in rialzo, ai massimi da otto mesi, per la Borsa di Tokyo, grazie al forte calo dello yen dopo la vittoria alle elezioni del Partito Liberal Democratico, che sostiene la necessità di politiche monetarie espansive. Il Nikkei ha terminato la giornata a 9.828,88 punti (+0,94%). Il Topix ha archiviato la seduta a 807,84 punti (+0,85%). Rialzi per utilities, trasporti marittimi e acciaierie; cali per tessile, alimentare e cartiere.