foto Ap/Lapresse

01:32

- La Borsa di Tokyo vola in apertura a +1,62%, a poche ore dall'ampia vittoria dei Liberaldemocratici alle elezioni politiche giapponesi. Le prospettive di investimenti pubblici solidi, così come annunciato dal premier in pectore Shinzo Abe, spingono l'indice Nikkei a quota 9.895,68, in progresso di 158,12 punti.