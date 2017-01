foto Ansa

16:30

- L'Imu e i rincari delle utenze portano al 31,1% l'incidenza media della spesa per la casa su quella totale di una famiglia. E' quanto rileva uno studio della Cgil secondo il quale "la media nazionale supera quella che è generalmente ritenuta la soglia limite di sostenibilità per il bilancio familiare". Rispetto al 1980, quando l'abitazione pesava l'11,5%, l'incidenza della spesa per la casa è quasi triplicato.