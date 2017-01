- Un emendamento dei relatori alla legge di Stabilità prevede una proroga per salvare i precari della Pubblica amministrazione e una per salvare gli inquilini con il blocco degli sfratti. Un altro emendamento, sempre dei relatori, stanzia 850 milioni in più per allentare il patto di Stabilità interno. Lo riferisce il relatore Paolo Tancredi (Pdl) spiegando che 450 milioni vanno ai Comuni, 150 alle province e 250 ad ammorbidire i tagli già effettuati.

Numerosi gli emendamenti che modificano nuovamente il volto del ddl prima del voto definitivo: tra questi l'emendamento che tutela i precari della Pubblica amministrazione. Quelli con almeno tre anni di servizio potranno essere riservati fino al 40% dei posti banditi nei concorsi. E' possibile anche una selezione per titoli ed esami per valorizzare l'esperienza lavorativa svolta.

Tra le altre norme anche quella sui congedi parentali che potrano essere calcolati anche su base oraria e la fattura elettronica. Slitta al primo marzo 2013 il termine entro il quale il Monte dei Paschi di Siena potrà emettere i cosiddetti Monti-Bond, le obbligazioni da vendere al tesoro.

Alemanno: "Lo sforzo del Governo non basta: Comuni costretti a proteste clamorose"

Gianni Alemanno apprezza la modifica alla legge di Stabilità che stanzia più risorse per allentare il patto di Stabilità interno. Ma, "lo sforzo del governo non basta. Senza azzerare i 2 miliardi di spending review, i Comuni nel 2013 non chiuderanno i loro bilanci e saremo costretti a forme di protesta clamorose", minaccia il sindaco di Roma. Per l'Anci, senza rivedere tagli è impossibile chiudere i bilanci.

Supercommissario per i rifiuti di Roma

Arriva un supercommissario ai rifiuti per la citta' di Roma. Lo prevede un emendamento a firma Maurizio Castro e Francesco Bevilacqua (Pdl) alla Legge di Stabilita' approvato dalla commissione Bilancio del Senato. La nomina ha durata ''sei mesi'' ma puo' essere prorogata o revocata.

Province, niente elezioni anche nel 2013

Niente elezioni anche nel 2013 per le province. Lo stabilisce un emendamento dei relatori alla Legge di Stabilita' presentato in commissione Bilancio al Senato che prevede la nomina di un commissario straordinario per ''la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013''.

Taglio tasse, no risorse da calo spread

Il risparmio degli interessi dovuto al calo dei tassi sui titoli pubblici - andamento fotografato anche dallo spread - non affluira' al Fondo per il calo delle tasse. Le somme contabilizzate, poi, dovranno essere state incassate.

Via libera per l'avvocatura dello Stato ad effettuare ulteriori assunzioni entro il tetto di 272mila euro a decorrere dal 2013. Lo prevede l'emendamento dei relatori approvato in commissione Bilancio al Senato.Una proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2013, per il commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte. Il commissario non ha diritto a "compensi, emolumenti e rimborsi spese".