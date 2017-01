foto Ansa 13:12 - Il rincaro del saldo Imu ha colpito poco le prime case interessando 3 Comuni su 10. Ad aumentare l'aliquota di base, rispetto all'acconto, sono state infatti il 27,92% delle Amministrazioni comunali. Tra queste 257 centri (il 3,21%) hanno optato per l'aliquota massima al 6 per mille. E' quanto risulta da uno studio della Consulta dei Caf sulle delibere adottate dai Comuni. Mentre, per le seconde case il 55,95% dei Comuni ha alzato l'aliquota. - Il rincaro del saldo Imu ha colpito poco le prime case interessando 3 Comuni su 10. Ad aumentare l'aliquota di base, rispetto all'acconto, sono state infatti il 27,92% delle Amministrazioni comunali. Tra queste 257 centri (il 3,21%) hanno optato per l'aliquota massima al 6 per mille. E' quanto risulta da uno studio della Consulta dei Caf sulle delibere adottate dai Comuni. Mentre, per le seconde case il 55,95% dei Comuni ha alzato l'aliquota.

Tra gli aumenti si segnala che il 7,97% dei Comuni italiani (quasi uno su 10) ha optato per l'aliquota massima al 10,6 per mille. Inoltre, la quasi totalità dei Comuni non ha adottato lo strumento delle detrazioni quale possibile mezzo di "governance" dell'imposta. Invece, è cospicuo il numero delle amministrazioni (5.046, il 63% del totale) che hanno deciso l'agevolazione prima casa per gli anziani ricoverati nelle case di riposo.