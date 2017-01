Cgia Mestre:in 10 anni +600 euro in bollette

Quasi 2.000 euro la spesa media per famiglia

La Cgia ha preso in esame l'andamento dei costi medi per le famiglie italiane. Così, se nel 2002 la stima della spesa media annua delle famiglie era di 1.385 euro, nel 2012 è salita a 1.986 euro.



L'mpennata dei servizi pubblici

Ad acqua, gas e rifiuti vanno aggiunti i servizi pubblici come i trasporti ferroviari (+47,8%), i pedaggi autostradali (+47,6%), i trasporti urbani (+46,2%), l'energia elettrica (+41,8%), i servizi postali (+28,1%).



Telefoni in controtendenza

Solo i servizi telefonici hanno registrato una contrazione del 7,5%, mentre l'inflazione è cresciuta del 24,5%.



Ma le tariffe restano tra le più basse d'Europa

"Va sottolineato - puntualizza però l'organizzazione - che nonostante i forti aumenti registrati dalle bollette dell'acqua e dai biglietti ferroviari, queste tariffe rimangono ancor oggi tra le più basse d'Europa".



Pesa la stretta fiscale

"In generale - commenta Giuseppe Bortolussi della Cgia - molti di questi aumenti sono riconducibili all'aggravio fiscale che molte voci hanno subito in maniera ingiustificata. Non va nemmeno dimenticato che i processi di liberalizzazione che hanno interessato gran parte di questi settori non hanno dato luogo agli effetti sperati".



Ma la qualità dei servizi non migliora

"Inoltre - prosegue Bortolussi - a fronte dell'impennata delle bollette dell'acqua, dei rifiuti o dei biglietti ferroviari non è seguito un corrispondente aumento della qualità del servizio offerto ai cittadini. Anzi, in molte parti del Paese è addirittura peggiorato. In pratica il ritocco all'insù delle tariffe è servito a far cassa, compensando, solo in parte, il taglio dei trasferimenti imposti in questi ultimi anni dallo Stato centrale".

Var. % 2012/2002 delle principali tariffe

dei servizi pubblici

Var. % 2012(*)/

2002 Acqua potabile (**) +71,8 Gas +59,2 Raccolta rifiuti +56,3 Trasporti ferroviari +47,8 Pedaggi autostradali (**) +47,6 Trasporti urbani (**) +46,2 Energia elettrica +41,8 Servizi postali +28,1 Servizi telefonici -7,5 Inflazione +24,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat

Stima spesa media annua delle famiglie per le principali tariffe

Valori in euro e in %

2002 2012 Var. 2012-2002

(in euro) Var. % 2012/2002 Energia elettrica (*) 426 611 +185 +43,4 Gas (*) 589 831 +242 +41,0 Rifiuti (**) 203 327 +124 +60,9 Acqua potabile (**) 167 217 +50 +30,3 TOTALE PRINCIPALI TARIFFE Inflazione 1.385 1.986 +601 +43,4 +24,5