15:04

- Secondo Jean Claude Juncker "non ci puo' essere ritorno alle vecchie politiche in Italia, perché questo metterebbe nettamente in pericolo la stabilità dell'Eurozona". E' quanto il premier lussemburghese riferisce di aver detto ieri nel vertice Ppe nel faccia a faccia con Silvio Berlusconi. Juncker ha anche espresso, in presenza di Berlusconi, la propria riconoscenza a Monti per il lavoro fatto in Italia e per ciò che ha reso possibile in Europa.