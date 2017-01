foto LaPresse Correlati Monti: "Berlusconi? Ora penso al governo"

Ok alla supervisione bancaria europea 16:34 - Secondo quanto emerge da "Finanza pubblica", il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia, il debito pubblico italiano ha sfondato quota 2mila miliardi. Per l'esattezza a ottobre si è attestato a 2.014 miliardi, raggiungendo così il livello più alto di sempre in valore assoluto. - Secondo quanto emerge da "Finanza pubblica", il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia, il debito pubblico italiano ha sfondato quota 2mila miliardi. Per l'esattezza a ottobre si è attestato a 2.014 miliardi, raggiungendo così il livello più alto di sempre in valore assoluto.

In dieci mesi il debito pubblico è cresciuto di 71,238 miliardi: a gennaio 2012 era a quota 1.943,455. L'aumento è dunque pari al 3,7% da inizio anno.



Il debito vale 33.081 euro a testa

Alla cifra raggiunta in ottobre, il debito pesa sui cittadini per circa 33.081 euro a testa, bebè compresi. Le ultime stime dell'Istat calcolano che i residenti in italia siano 60,9 milioni di persone.



Su le entrate tributarie

Il documento di Palazzo Koch sottolinea inoltre che le entrate tributarie dei primi dieci mesi dell'anno segnano un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2011. Il valore degli incassi erariali del solo ottobre 2012 ammonta a 29,6 miliardi di euro, contro i 22,7 del mese precedente, mentre considerando l'arco temporale da gennaio a ottobre arriviamo a 309,3 miliardi.



Va precisato che i dati di Bankitalia non corrispondono all'ammontare dei tributi erariali effettivamente versati. I flussi mensili vengono infatti rilevati al momento della contabilizzazione in bilancio che, dal maggio '98, non avviene più contestualmente al versamento.