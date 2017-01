foto Ansa

08:55

- Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund. In avvio di giornata il differenziale tra titoli tedeschi e italiani si è attestato a 324 punti, scendendo rispetto ai 328 punti della chiusura di giovedì. Il rendimento dei titoli decennali è al 4,60%. Il differenziale tra Bonos e Bund è invece a 398 punti, con un rendimento al 5,35%.