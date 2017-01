foto Dal Web

- Dopo un mese di pausa, a novembre in Europa torna il calo a due cifre per il mercato dell'auto. Nei 27 Paesi Ue più quelli Efta la perdita è del 10,1%. Ad ottobre le nuove immatricolazioni erano scese del 4,6%. Negativi i dati per Fiat, il cui calo di immatricolazioni è superiore a quello della media europea: rispetto a un anno fa il gruppo ha venduto il 12,8% in meno di vetture.