foto Afp

19:33

- Arrivano più sconti sulle ristrutturazioni immobiliari, con l'aumento della detrazione dal 36% al 50% e della soglia a 96mila euro. E' la principale novità del nuovo modello 730 per l'anno 2013, reso noto dall'Agenzia delle Entrate. Ci sono però anche novità meno piacevoli: arriva una franchigia di 40 euro per le detrazioni dell'Rc auto e scompare la possibilità, per gli anziani, di concentrare lo sconto delle ristrutturazioni nell'arco di 3-5 anni.