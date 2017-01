Della Valle licenzia i "banchieri ottantenni"

foto Ap/Lapresse 18:57 - “Se vogliamo un Paese che cambi davvero, dobbiamo, se ci sono valide ragioni, essere tutti pronti a fare un passo indietro, anche se questo comporta lasciare posizioni comode e di potere”. Con queste parole l’imprenditore Diego Della Valle lancia un messaggio a Giovanni Bazoli, Cesare Geronzi e Giuseppe Guzzetti, tutti “banchieri ottantenni”, come li definisce il re della scarpa, che dovrebbero fare un passo indietro e lasciare spazio “a persone più giovani che hanno le energie necessarie per affrontare momenti difficili”. - “Se vogliamo un Paese che cambi davvero, dobbiamo, se ci sono valide ragioni, essere tutti pronti a fare un passo indietro, anche se questo comporta lasciare posizioni comode e di potere”. Con queste parole l’imprenditore Diego Della Valle lancia un messaggio a Giovanni Bazoli, Cesare Geronzi e Giuseppe Guzzetti, tutti “banchieri ottantenni”, come li definisce il re della scarpa, che dovrebbero fare un passo indietro e lasciare spazio “a persone più giovani che hanno le energie necessarie per affrontare momenti difficili”.

Della Valle, poi, fa diretto riferimento a Banca Intesa, dichiarando che ci sono uomini bravi e preparati che saprebbero affrontare la gestione futura della banca con capacità se venissero chiamati a farlo. “Non vedo perché si cerchi di trasformare in polemica una questione che in tutti i Paesi seri – dichiara Della Valle -, verrebbe considerata logica e naturale”. Dal patron della Fiorentina arriva anche un suggerimento diretto a Giovanni Bazoli: “Credo che se vuole davvero bene a questo Paese, non possa non prendere atto che è il momento di passare la mano con serenità e con senso di responsabilità ad altri più idonei a ricoprire quel ruolo oggi. Se così non fosse, vorrà dire che anche lui antepone i suoi interessi personali a quelli di un Paese che ha veramente bisogno di grandi cambiamenti”.