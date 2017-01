foto Ansa

16:59

- E' fondamentale che l'Italia si attenga alle riforme avviate dal governo Monti in vista delle prossime elezioni. E' quanto sostiene il portavoce del Fondo Monetario internazionale, Gerry Rice. "Monti - ha affermato - ha compiuto passi coraggiosi per migliorare la salute fiscale dell'Italia. Crediamo che il Paese ora sia sulla strada giusta per il consolidamento fiscale e le riforme strutturali", ha concluso.