foto Ap/Lapresse 10:40 - "Le turbolenze politiche in Italia hanno conseguenze limitate" sull'affidabilità creditizia del Paese. Così scrive Moody's, secondo cui è "essenziale mantenere le riforme strutturali e il consolidamento di bilancio". "Ci aspettiamo che il prossimo governo mantenga gli elementi chiave della legge di Stabilità", si legge ancora nella nota dell'agenzia di rating. - "Le turbolenze politiche in Italia hanno conseguenze limitate" sull'affidabilità creditizia del Paese. Così scrive Moody's, secondo cui è "essenziale mantenere le riforme strutturali e il consolidamento di bilancio". "Ci aspettiamo che il prossimo governo mantenga gli elementi chiave della legge di Stabilità", si legge ancora nella nota dell'agenzia di rating.

"Il grosso dell'agenda di riforma Monti, in particolare la riforma del mercato del lavoro e le liberalizzazioni nel settore servizi - spiega Moody's - sono già passate attraverso il Parlamento e ci aspettiamo che la nuova amministrazione si atterrà a gran parte dei punti fondamentali della Legge di stabilità di Monti, compreso il vincolo del pareggio di bilancio strutturale e il ribilanciamento di prelievo e spesa a favore della crescita, attraverso la riduzione del peso delle tasse sul reddito e una migliore gestione della spesa pubblica".



Moody's ha attualmente un rating Baa2 sull'Italia (due gradini sopra il livello "junk") con outlook negativo. Secondo l'agenzia, per l'Italia sarà "essenziale" la continuazione sulla strada dell'agenda Monti, per il mantenimento della solidità finanziaria del paese nel contesto della crisi debitoria della zona euro.



Dopo aver rilevato, sulla base dei recenti sondaggi, che le possibilità di vittoria alle prossime elezioni di Silvio Berlusconi appaiono "basse", Moody's spiega di ritenere che il leader del Pd Pier Luigi Bersani - qualora designato nuovo capo del governo - manterrà un programma politico orientato alle riforme.