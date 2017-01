foto Dal Web

09:20

- Piazza Affari apre la seduta in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,63% a 15.864 punti, trainato da alcuni titoli come la Bpm (+2,43%). Bene tra i bancari anche Mps (+1,18%) e UniCredit (+1,13%) e tra gli industriali Autogrill (+1,65%). In cima al listino anche Mediaset (+2,37%).