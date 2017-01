foto Ap/Lapresse 09:48 - Dopo una maratona di ben diciassette ore di riunione, l'Ecofin ha raggiunto l'accordo sulla supervisione bancaria europea. Lo ha annunciato il commissario Ue al mercato interno Michel Barnier. Grazie all'accordo, la supervisione bancaria integrata sarà operativa dal 1 marzo 2014, ha precisato il commissario Ue al mercato interno Michel Barnier al termine dell'Ecofin. - Dopo una maratona di ben diciassette ore di riunione, l'Ecofin ha raggiunto l'accordo sulla supervisione bancaria europea. Lo ha annunciato il commissario Ue al mercato interno Michel Barnier. Grazie all'accordo, la supervisione bancaria integrata sarà operativa dal 1 marzo 2014, ha precisato il commissario Ue al mercato interno Michel Barnier al termine dell'Ecofin.

La Bce avrà il potere di monitorare tutte le banche della zona euro - e dei Paesi fuori dalla moneta unica che aderiranno all'unione - con asset per almeno 30 miliardi di euro o che rappresentano il 20% del pil del Paese. Saranno più di cento, almeno nell'immediato, le banche che finiranno sotto la supervisione di Francoforte da marzo 2014.



L'accordo sulla supervisione bancaria unica è ''il primo fondamentale passo verso l'unione bancaria'', e ha come obiettivo ''restaurare la fiducia nel sistema e interrompere il circolo vizioso tra banche e crisi dei debiti'', ha detto il commissario Ue al mercato Interno Michel Barnier al termine della riunione fiume. L'accordo finirà tra poche ore sul tavolo dei capi di Stato e di governo, che gli daranno il placet finale, e poi passerà al Parlamento europeo.



La supervisione unica apre la strada anche alla ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del fondo salva-Stati Esm, passo necessario per non far pesare sui debiti pubblici le operazioni di sostegno alle banche in difficoltà (oggi gli aiuti vengono dati agli Stati e non direttamente alle banche). Secondo quanto ha spiegato Barnier, fino a che la supervisione unica non sarà operativa, l'Esm potrà chiedere l'intervento singolo della Bce sulla banca che vuole ricapitalizzare.



La soddisfazione della cancelliera Merkel

L'accordo sulla vigilanza bancaria raggiunto dai ministri dell'economia e delle finanze dell'Ue "è di un valore inestimabile". Così Angela Merkel, intervenendo al Bundestag, ha commentato il risultato dell'Ecofin. La cancelliera ha ringraziato Wolfgang Schaeuble per essere riuscito "a imporre le principali richieste tedesche". "La politica monetaria della Bce e la vigilanza saranno separate", ha spiegato Merkel. "E la sorveglianza riguarderà le banche rilevanti per il sistema", ha aggiunto, citando gli istituti che abbiano un asset da almeno 30 miliardi di euro o che rappresentino il 20% del Pil del Paese.