23:08

- Wall Street ha chiuso in lieve calo. Gli investitori non hanno accolto bene le parole del presidente della Fed, Ben Bernanke, che ha ribadito come ogni suo intervento di politica monetaria si rivelerà inefficace se non si troverà un accordo sul fiscal cliff. Il Dow Jones ha perso lo 0,02% a quota 13245,45; il Nasdaq ha ceduto lo 0,28% a 3013,81 punti.