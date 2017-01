foto Ap/Lapresse

21:11

- Il fiscal cliff è un "rischio" per l'economia americana e, ancora prima che venga raggiunto, sta già avendo un effetto sull'economia, creando incertezza e condizionando le scelte su investimenti e assunzioni. Lo afferma il presidente della Fed, Ben Bernanke. "Spero che il Congresso faccia la cosa giusta", ha aggiunto Bernanke, "Menare il can per l'aia sarebbe un problema, non voglio che accada".