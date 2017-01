foto Ap/Lapresse

18:00

- Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che guadagna l'1,15% a 15.764 punti. Il Ftse Italia Star cresce dell'1,10% a 16.647 punti mentre il Ftse All Share avanza dello 0,53% a 10.618 punti. I rialzi di Piazza Affari, la migliore in Europa, sono stati favoriti dal buon andamento delle banche, che beneficiano del raffreddamento dello spread tra Btp e Bund (intorno a 330 punti) e della buona asta dei Bot a 12 mesi.