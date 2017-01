Ministero del Tesoro: "Gli immobili pubblici valgono almeno 340 miliardi di euro"

foto Ansa 14:46 - "Una preliminare stima del valore di mercato delle unità immobiliari pubbliche risulta nell'ordine di 340 mld di euro". Lo ha detto Francesco Parlato, della Direzione finanza e privatizzazioni del Tesoro, nel corso di un'audizione alla Camera. La stima è stata ottenuta "valutando gli immobili dello Stato sulla base del valore di bilancio (circa 55 mld) e quelli delle altre amministrazioni ai prezzi medi di mercato (circa 285 mld)". - "Una preliminare stima del valore di mercato delle unità immobiliari pubbliche risulta nell'ordine di 340 mld di euro". Lo ha detto Francesco Parlato, della Direzione finanza e privatizzazioni del Tesoro, nel corso di un'audizione alla Camera. La stima è stata ottenuta "valutando gli immobili dello Stato sulla base del valore di bilancio (circa 55 mld) e quelli delle altre amministrazioni ai prezzi medi di mercato (circa 285 mld)".

I 340 miliardi di euro di stima si ottengono "valutando gli immobili dello Stato sulla base del valore di bilancio e dei prezzi medi di mercato elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (circa 285 miliardi)", ha riferito il direttore del Tesoro. Agli immobili si aggiungono 760.000 terreni, per una superficie di 1,3 milioni di ettari e un valore stimato "nell'ordine di 300 miliardi di euro", ha aggiunto. Parlato ha anche annunciato che "a breve sarà emanato un decreto del ministero dell'Economia per la costituzione della società di gestione del risparmio", che risale alla manovra estiva del 2011 che era stata varata dal precedente governo.



"L'operatività della Sgr - ha aggiunto nel corso dell'audizione alla Camera - sara' avviata prevedibilmente entro il primo semestre del 2013".



"La dismissione del patrimonio pubblico è un'operazione complessa ma rappresenta uno sforzo imprescindibile per la riduzione del debito pubblico. Operazioni 'massive' e indifferenziate di privatizzazione e di vendita di asset pubblici non coincidono con una strategia di massimizzazione e tutela del valore. Si punta quindi su un meccanismo sostenibile e credibile, basato sulla maggiore conoscenza degli asset - ha concluso - e sul progressivo accesso al mercato grazie all'attivazione di idonei strumenti finanziari".