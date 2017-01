foto Ansa

02:01

- Trattative ancora lunghe negli Usa per il fiscal cliff (precipizio fiscale). Lo speaker della Camera, John Boehner, ha respinto l'ultima proposta della Casa Bianca. Il piano del presidente Obama prevede nuove entrate fiscali per 1.400 miliardi di dollari, meno dei 1.600 inizialmente previsti. Boehner ha presentato poi una controfferta che lascia immutata la cifra di 800 miliardi di dollari di nuove entrate in dieci anni.