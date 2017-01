foto Ap/Lapresse 19:49 - La Borsa di Milano chiude in buon rialzo dopo la scivolata di ieri: Ftse Mib a +1,50% a 15.585 punti, Ftse All Share a +1,41% a 16.466. Piazza Affari approfitta del generale ottimismo diffuso sui mercati europei dal gran balzo della fiducia tedesca e dai forti acquisti su Wall Street. Ma a rasserenare gli animi sono anche le ipotesi di un ritorno di Mario Monti sulla scena politica. In recupero banche (Intesa a +1,4% e Unicredit a +1,7%) ed energetici. - La Borsa di Milano chiude in buon rialzo dopo la scivolata di ieri: Ftse Mib a +1,50% a 15.585 punti, Ftse All Share a +1,41% a 16.466. Piazza Affari approfitta del generale ottimismo diffuso sui mercati europei dal gran balzo della fiducia tedesca e dai forti acquisti su Wall Street. Ma a rasserenare gli animi sono anche le ipotesi di un ritorno di Mario Monti sulla scena politica. In recupero banche (Intesa a +1,4% e Unicredit a +1,7%) ed energetici.

E lo spread scende sotto i 340 punti

Si riduce intanto lo spread tra Btp e Bund che, dopo aver sfiorato in mattinata quota 360 punti base, ha chiuso sui minimi, appena sotto 340, in calo di circa 10 punti rispetto a ieri. Si riduce anche il rendimento dei decennali italiani che torna al 4,72%.



Tra i titoli, la performance migliore la mettono a segno Lottomatica e Autogrill, entrambi con un rialzo del 5%, grazie rispettivamente alla promozione sancita da Credit Suisse e alla vittoria nella gara per i duty free spagnoli (che valgono un giro d'affari annuo di circa un miliardo). Debole invece il lusso, a partire da Salvatore Ferragamo (-0,8%) e Luxottica (-0,7%), che ieri avevano resistito all'ondata di ribassi. Sul resto del listino, Unipol va ko (-6,7%) sulle indiscrezioni di stampa di possibile rettifiche sul bilancio 2011 con un impatto negativo di 200-300 milioni di euro. Sul mercato valutario l'euro resta a 1,299 dollari, a un passo da quota 1,3.



Crisi politica italiana e nodo Usa del fiscal cliff i temi cardine

La crisi politica italiana rimane comunque sotto la lente degli investitori, in vista delle aste dei titoli di Stato in programma domani e giovedì. In più, Oltreoceano continua il dibattito tra repubblicani e democratici per trovare una soluzione al fiscal cliff: John Boehner, il capo dei repubblicani alla Camera, ha dichiarato di essere pronto a "un piccolo compromesso" per arrivare a un accordo, all'indomani dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.



Oggi, sempre negli Stati Uniti, inizia anche la riunione del comitato esecutivo della Federal Reserve, che terminerà domani. Anche Parigi e Francoforte avanzano rispettivamente dello 0,9% e dello 0,8%, mentre Londra resta sulla parità (+0,1%).