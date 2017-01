Il rapporto "nero" di Confindustria sulla crisi: "Consumi a picco, mai così dal dopoguerra"

foto Ansa Correlati Istat: "Il 28% degli italiani a rischio povertà" 12:22 - I consumi delle famiglie cedono il 3,2%, segnando così "il peggior risultato dal dopoguerra". La caduta proseguirà nel 2013. Per una stabilizzazione si dovrà attendere il 2014 (+0,3%). Lo dice il centro studi di Confindustria. Dito puntato contro la pressione fiscale, che "rimarrà prossima ai massimi storici e molto elevata, specie quella effettiva: 53,9% del Pil nel 2014". Parole rassicuranti arrivano invece dal ministro Grilli, che afferma: "La ripresa ci sarà già nel 2013". - I consumi delle famiglie cedono il 3,2%, segnando così "il peggior risultato dal dopoguerra". La caduta proseguirà nel 2013. Per una stabilizzazione si dovrà attendere il 2014 (+0,3%). Lo dice il centro studi di Confindustria. Dito puntato contro la pressione fiscale, che "rimarrà prossima ai massimi storici e molto elevata, specie quella effettiva: 53,9% del Pil nel 2014". Parole rassicuranti arrivano invece dal ministro Grilli, che afferma: "La ripresa ci sarà già nel 2013".

"L'Italia è ancora in recessione"

"L'Italia è ancora in recessione - si legge nel rapporto -, per il sesto trimestre consecutivo. E' la seconda contrazione dell'economia in cinque anni, dall'inizio della crisi. Il nostro Paese è immerso in una profonda contrazione della domanda interna e della produzione, nella quale è ricaduta senza avere mai lontanamente recuperato i danni della precedente crisi. L'orizzonte è ulteriormente offuscato dal l'indeterminatezza dell'esito delle prossime scadenze elettorali".



"Prima del voto approvare le misure di crescita"

"La potenziale chiusura anticipata della legislatura mette in dubbio per mancanza di volontà o del tempo necessario per i lavori parlamentari l'approvazione, oltre della necessaria legge di stabilità, anche di quelle misure attualmente in discussione che possono liberare risorse tali da alleviare il carico fiscale che grava su lavoro e imprese". Così il vicepresidente del Centro studi di Confindustria, Fulvio Conti, presentando il rapporto. "Dobbiamo quindi auspicare - ha aggiunto - che ciò non avvenga e che anzi, misure che favorirebbero la crescita, la semplificazione, la stabilizzazione del nostro sistema economico e dell'Unione europea, trovino un rapido riscontro ed una pronta approvazione".



"La disoccupazione crescerà"

La disoccupazione cresce ancora. Il tasso raggiungerà l'11,1% a fine 2012 e il 12,2% a fine 2013 per assestarsi intorno al 12,4% nel 2014. E' quanto si legge nel rapporto 'Scenari economici, sulla ripresa la cappa dell'incertezza e della sfiducia' presentato oggi dal Centro studi di Confindustria. Dati ulteriormente in aumento se si includono i lavoratori attualmente in Cig: il tasso di disoccupazione 2013 arriverà al 13,5% e al 13,6% nel 2014.



"Monti ha fermato un'emorragia"

"Al governo Monti va dato il merito di aver fermato l'emorragia finanziaria ristabilendo la credibilità dell'Italia in Europa e di aver tracciato una linea chiara verso il pareggio di bilancio. Ciò ha richiesto dure misure che, se sommate alle precedenti manovre, hanno portato il valore cumulato degli interventi a 104 miliardi di euro al 2014, in gran misura per l'incremento della tassazione". Così il vicepresidente del centro studi di Confindustria ha spiegato presentando il dossier. "Sicuramente un'opera necessaria ma incompleta perché - ha aggiunto - rispetto al vincolo di bilancio, se da un lato il numeratore è stato mantenuto sotto controllo, dall'altro le politiche restrittive hanno ulteriormente ridotto il denominatore, la crescita".



"Solo nel 2013 si avrà un pareggio di bilancio strutturale"

"Nonostante la ripresa ritardata e lenta, i conti pubblici conseguono di fatto nel 2013 l'obiettivo del pareggio strutturale (-0,2% del Pil al netto del ciclo), grazie al corposo avanzo primario (3,6% del Pil)". E' quanto si legge nel rapporto 'Scenari economici, sulla ripresa la cappa dell'incertezza e della sfiducia'. "Il deficit effettivo - spiegano gli esperti di viale dell'Astronomia - nel 2014 sarà ancora all'1,8% del Pil, ma il rapporto debito pubblico/Pil inizierà a calare: 121,4%, al netto dei contributi ai fondi europei di stabilità e alla Grecia. La pressione fiscale rimarrà prossima ai massimi storici insostenibilmente elevata, specie quella effettiva: 53,9% del Pil nel 2014 tolto il sommerso dal denominatore".



"In un anno -4% di prestiti delle banche alle imprese"

"La crisi del credito che sta soffocando tanto le imprese quanto le banche italiane si riassume essenzialmente in due elementi: in un anno, le aziende hanno subito un calo del 4% (settembre 2012 - settembre 2011) dei prestiti concessi per investimenti e ristrutturazioni del debito - è scritto nel rapporto -, mentre le banche hanno dovuto fronteggiare sempre maggiori difficoltà a coprire lo strutturale funding gap di 413 miliardi di euro".



"Spetta alla politica aprire una nuova stagione di sviluppo"

"Ovunque spetta alla politica rompere la cappa dei timori e orientare le aspettative verso una nuova stagione di sviluppo": è quanto sottolinea il Centro studi di Confindustria, nel rapporto sugli scenari economici italiani.



"Dal 2007 persi circa 8 punti di Pil"

"Dal 2007, cioè dal picco pre-crisi, al 2013 abbiamo perso circa 8 punti di Pil". Così Luca Paolazzi, direttore del centro studi di Confindustria presentando il rapporto 'Scenari economici, sulla ripresa la cappa dell'incertezza e della sfiducia'.