foto Ap/Lapresse

18:23

- Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, maglia nera in Europa. Il Ftse Mib chiude in perdita del 2,20% a 15.354 punti, il Ftse All Share registra un calo del 2,01% a 16.238 punti e il Ftse Italia Star segna -1,11% a 10.432 punti. Debole il comparto bancario. In controtendenza Mediaset. Pesano su Piazza Affari, arrivata a perdere quasi il 4%, le dimissioni rassegnate dal premier Mario Monti.