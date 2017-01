foto Dal Web

13:40

- Ancora in profondo rosso Piazza Affari che, a metà seduta, conferma lo scivolone e rimane nettamente la peggiore Borsa europea. L'indice Ftse Mib cede il 3,5%, affossato dalle banche: Mps e Intesa perdono il 7%, Unicredit il 6,4%. Sospesa Generali, molto male Fiat (-5%), limita le perdite Eni (-1,6%) ma è passata in negativo Mediaset (-2%) dopo una buona partenza su un buy di Deutsche Bank. Sempre in controtendenza Stmicroelectronics (+1,7%).