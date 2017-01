Barroso: "All'Europa serve Italia forte e stabile" La Spagna ora teme il contagio, sale lo spread

foto Ap/Lapresse Correlati Crolla il Pil: -2,4% annuo

"In Europa abbiamo bisogno di un'Italia forte e stabile". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, parlando della situazione del Paese da Oslo, alla consegna del Premio Nobel per la pace all'Unione Europea, e sottolineando come Mario Monti abbia dato "un contributo eccezionale al dialogo europeo".

Barroso: "Con elezioni non si rimandino le riforme"

"Premesso che non posso commentare la politica di uno Stato membro - ha proseguito Barroso - l'Italia deve continuare sulla strada delle riforme strutturali e del consolidamento di bilancio. Le elezioni in Italia non devono essere occasione per rimandare le riforme".



Ue sorpresa da fine repentina governo Monti

L'Unione europea è stata colta di sorpresa dalla caduta del governo Monti. "Non ci aspettavamo una fine della legislatura così repentina", hanno riferito fonti europee. "L'importante" è che venga approvata la legge di stabilità e, da quanto assicurato finora, "questo sarà fatto", hanno aggiunto riferendo di contatti tra Roma e il commissario Ue per gli Affari economici e monetari, Olli Rehn.



Van Rompuy: "Monti ha restituito fiducia nell'Italia"

Gli fa eco negli elogi al premier Monti anche il presidente del Consiglio Europeo, Hermann Van Rompuy: "Mario Monti ha fatto un buon lavoro da primo ministro. Ha restituito fiducia nell'Italia ed è stato utile a mantenere la stabilità nell'eurozona".



In Spagna aumenta lo spread Bund-Bonos

Le dimissioni di Monti, intanto, creano preoccupazione anche in Spagna, dove si registra un aumento dello spread tra i Bund tedeschi e i Bonos iberici. Il ministro dell'Economia Luis de Guindos: "Quando sorgono dubbi sulla stabilità di un Paese vicino come l'Italia, a sua volta percepito come vulnerabile, ci contagiano subito".



La reazione di Berlino

Intanto, Georg Streiter, portavoce di Angela Merkel, ha confermato che la cancelliera incontrerà oggi a Oslo il presidente Monti, "con cui ha lavorato bene e in un rapporto di stima". Nessun commento invece sul ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica. Dal ministero dell'Economia tedesco, guidato da Wolfgang Schauble, fanno sapere che in Germania non si attendono gravi sviluppi della situazione italiana: "Non ci aspettiamo alcuna destabilizzazione dell'eurozona. Ci aspettiamo che l'Italia vada avanti nel rispetto dei suoi impegni europei".