07:42

- Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo che inizia la settimana sui massimi da oltre sette mesi. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei si attesta a quota 9.533,75 dopo aver guadagnato 6,36 punti pari allo 0,07%. In controtendenza oggi il Topix ha invece ceduto 1,76 punti pari allo 0,22% per attestarsi in chiusura a quota 788,48.