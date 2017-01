foto Ap/Lapresse

- La vera grande minaccia per l'economia statunitense non è la crisi dell'Eurozona, ma il "fiscal cliff", cioè l'aumento automatico delle tasse e dei tagli alla spesa dal 2013 se Casa Bianca e Congresso non raggiungeranno un accordo sulla riduzione del deficit. Lo afferma il numero uno del Fmi, Christine Lagarde, in una intervista alla Cnn.