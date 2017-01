foto Ansa Correlati Cgia: "Allarme tredicesime per piccole imprese" 14:41 - Quest'anno, tra introduzione dell'Imu, aumenti dell'Iva, delle accise sui carburanti e dell'addizionale Irpef regionale nel 2012, le famiglie potranno pagare fino a 726 euro di tasse in più rispetto al 2011. Lo stima la Cgia di Mestre sulla base delle novità fiscali dei governi Berlusconi e Monti. "Una vera stangata che, in un momento di profonda crisi economica, rischia di mettere in ginocchio soprattutto il ceto medio", dice la Cgia. - Quest'anno, tra introduzione dell'Imu, aumenti dell'Iva, delle accise sui carburanti e dell'addizionale Irpef regionale nel 2012, le famiglie potranno pagare fino a 726 euro di tasse in più rispetto al 2011. Lo stima la Cgia di Mestre sulla base delle novità fiscali dei governi Berlusconi e Monti. "Una vera stangata che, in un momento di profonda crisi economica, rischia di mettere in ginocchio soprattutto il ceto medio", dice la Cgia.

Giovane senza familiari a carico (reddito annuo 20mila €): +405 €

L'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha realizzato simulazioni su tre tipologie di famiglie, calcolandone l'aggravio fiscale. Un giovane operaio, senza familiari a carico, con un reddito poco inferiore ai 20.000 euro e con un'abitazione di 60 mq, nel 2012 subisce un aumento del prelievo fiscale pari a 405 euro. Particolarmente pesanti sono gli aumenti riconducibili all'impennata di accise e Iva sui carburanti (+199 euro) e all'introduzione dell'Imu sulla prima casa (+120 euro). Nel 2013 la maggiore tassazione sul 2012 sarà di 55 euro e scenderà a 16 euro nel 2014. Al termine del triennio, rispetto al 2011, questo operaio pagherà 477 euro euro in più.



Coppia con un figlio (reddito annuo 41mila €): + 640 €

Prendiamo in considerazione una famiglia composta da una coppia con un figlio, in cui lui è un impiegato con un reddito annuo di 22.000 euro e lei lavora come commessa presso un negozio. Da questo rapporto di lavoro percepisce 19.000 euro all'anno. Vivono assieme ad un figlio in una abitazione da 115 mq. Per l'anno in corso subiranno un aumento fiscale di 640 euro, mentre nel 2013 registreranno una lieve flessione, pari a 11 euro, rispetto a quanto hanno versato nel 2012. Questo risultato è riconducibile alla legge di Stabilità, che ha deciso di aumentare le detrazioni Irpef per i figli a carico. Infine, nel 2014 l'aggravio fiscale si attesterà sui 93 euro. Alla luce di ciò, tra il 2011 ed il 2014 l'aumento della tassazione peserà sul bilancio di questa famiglia per un importo pari a 722 euro.



Coppia con due figli (reddito annuo 50mila €): +726 €

Infine la terza simulazione esamina un nucleo familiare, formato da una coppia con due figli, costituito da un impiegato direttivo con un reddito annuo di 50.000 euro, sposato assieme ad una signora che fa la casalinga. Da questo matrimonio sono nati due figli e tutti assieme vivono in una abitazione di 115 mq. Quest'anno il carico fiscale aggiuntivo sarà pari a 726 euro, mentre nel 2013, per l'effetto dell'aumento delle detrazioni Irpef per i figli a carico, l'aggravio fiscale sarà negativo. Vale a dire che l'anno prossimo, rispetto al 2012, risparmieranno 61 euro. Nel 2014, invece, saranno costretti a pagare ben 146 euro in più rispetto all'anno precedente. In virtù di tutto questo, gli effeti fiscali delle manovre Berlusconi e Monti costeranno a questa famiglia ben 812 euro di tasse in più.