In tempo di crisi si taglia... l'albero

Con la crisi si rinuncia a tutto, anche alll'albero di Natale nuovo. E' almeno del 27% il taglio alla spesa nazionale per il tradizionale abete, con più di due italiani su tre costretti a recuperare dalla cantina il vecchio albero sintetico, mentre sono solo 5 milioni gli abeti veri addobbati (-16%) nelle case o nei giardini. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti-Swg.

Gli italiani spendono in media 31,95 euro per l'acquisto dell'albero che proprio per le esigenze di risparmio si è rimpicciolito.



Gli alberi del Natale quest'anno - sottolinea la Coldiretti - sono infatti più corti di circa 30 centimetri rispetto a quelli dieci anni fa, con l'abete più comune che non supera i 160 centimetri ed è venduto con tanto di radici e pane di terra a prezzi variabili tra i 15 ed 45 euro nella grande distribuzione, fiorai e nei garden, anche se ai coltivatori italiani viene pagato appena 8 euro in media.



Gli alberi naturali - sostiene la Coldiretti - sono coltivati soprattutto in terreni marginali altrimenti destinati all'abbandono e contribuiscono a migliorare l'assetto idrogeologico delle colline ed a combattere l'erosione e gli incendi.



Dalla Cina con... il petrolio

Per questo l'acquisto di un abete vero, a differenza di quanto spesso si crede,è molto più ecologico rispetto agli alberi finti di plastica che - precisa la Coldiretti - arrivano molto spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente.