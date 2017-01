foto Dalet

09:29

- Poche speranze e un certo pessimismo, in vista di questo Natale all'insegna della crisi. Un giovane su tre per fare i regali taglierà infatti sulle spese personali, e più di uno su due (58%) intaccherà addirittura i risparmi. Lo afferma un sondaggio Confesercenti-Swg. Ma non saranno solo i più giovani a tirare il freno: il 59% degli italiani, in particolar modo al Sud e tra i pensionati, taglierà in modo generalizzato tutti gli acquisti.