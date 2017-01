foto Afp 20:55 - L'agenzia di rating Standard & Poor's minaccia di tagliare il rating italiano. A pesare, si legge in un report, sono l'incertezza sull'agenda del prossimo governo e il "rischio significativo che l'economia italiana possa non riprendersi nella seconda metà del 2013". Tali fattori - continua l'agenzia - potrebbero peggiorare la situazione debitoria e portare al taglio del rating. - L'agenzia di rating Standard & Poor's minaccia di tagliare il rating italiano. A pesare, si legge in un report, sono l'incertezza sull'agenda del prossimo governo e il "rischio significativo che l'economia italiana possa non riprendersi nella seconda metà del 2013". Tali fattori - continua l'agenzia - potrebbero peggiorare la situazione debitoria e portare al taglio del rating.

"Le agenzie di rating faranno il loro lavoro, ma sono convinto che in questo momento non sia utile per nessuno speculare su cosa fanno o faranno". Così il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, replica all'ipotesi paventata da S&P. "Dobbiamo continuare a lavorare finché questo governo ha il mandato per farlo per continuare su queste riforme necessarie per il nostro Paese". Grilli ha sottolineato quindi che "la situazione è difficile".