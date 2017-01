foto Ap/Lapresse

17:58

- Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,86% a 15.699 punti, l'Italia All Share a -0,78% a 16. 571,80 mentre l'Italia Star finale a -0.29% a 10.549,86. Pesano il dato sul tonfo della fiducia dei consumatori americani, in apprensione per il "fiscal cliff" e le negative previsioni sulla crescita dell'Eurozona. Male anche Francoforte (-0,22%) e Madrid (-0,79%).