foto Ap/Lapresse

15:52

- Apertura in rialzo per Wall Street, con l'indice Dow Jones che sale dello 0,42% a 13.128 punti. Il Nasdaq cresce dello 0,31% a 2.998 punti e lo S&P 500 avanza dello 0,31% a 1.418 punti. A far da traino alla Borsa sono i dati positivi sul mercato del lavoro americano. A novembre gli occupati salgono di 146mila unità, oltre le attese, e il tasso di disoccupazione scende al 7,7% (dal 7,9%).