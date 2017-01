foto LaPresse

09:14

- Apertura piatta per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha fatto segnare infatti un +0,03% a 15.845 punti, mentre il Ftse All Share con un +0,06% si attesta a 16.713 punti. Anche le altre principali Borse europee mostrano cautela a inizio contrattazioni, in attesa dell'arrivo dei dati sull'occupazione Usa. Londra sale dello 0,05%, Parigi avanza dello 0,14%, Francoforte dello 0,07% e Madrid cresce dello 0,2%.