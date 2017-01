foto LaPresse

- Dopo aver toccato giovedì il suo picco da sei mesi, la Borsa di Tokyo ha subito una battuta d'arresto: gli investitori hanno infatti preferito la cautela in attesa di una serie di dati importanti come quelli sull'occupazione americana. In chiusura, il Nikkei aveva perso lo 0,2%, attestandoci a 9.527,39 punti.