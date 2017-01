foto LaPresse

17:19

- L'Italia non è nel baratro anche se "la situazione è difficile". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, rispondendo sulla situazione italiana alla luce delle tensioni politiche che hanno provocato la crescita dello spread. Parlando dell'esecutivo, ha spiegato: "Siamo intervenuti in un momento di grande difficoltà per il Paese e abbiamo fatto molti progressi".