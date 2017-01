foto Ap/Lapresse

15:50

- Apertura poco mossa per la Borsa di New York, dove il Dow Jones avanza dello 0,13% a 13.051 punti e il Nasdaq cede lo 0,03% a 2.972. I mercati optano per la prudenza dopo le decisioni della Bce, che vede un 2013 ancora difficile per l'Eurozona. Resta alta l'apprensione per il fiscal cliff, dal momento che un accordo non è ancora stato trovato e non appare neanche imminente.