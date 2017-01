Draghi: "Nel 2013 crescita ancora debole"

foto Ap/Lapresse Correlati Fisco, grazie all'Imu volano le entrate

Nel 2013 l'inflazione scenderà sotto il 2%, mentre persisterà in tutta l'Eurozona una situazione di debolezza economica. Per il prossimo anno è prevista infatti solo una "graduale" ripresa (tra -0,9% e +0,3%). Questi i messaggi di Mario Draghi dopo la riunione del board della Bce. Il presidente dell'Eurotower ha esortato i governi a "procedere sulla via della riduzione degli squilibri fiscali" e ha garantito "liquidità illimitata fino a luglio".

Oltre a rivedere al ribasso le previsioni sul Pil dell'Eurozona nel 2013 e nel 2014, la Bce ritiene cruciale continuare sulla strada della sorveglianza bancaria unica europea. "Il sistema di vigilanza bancaria - ha detto Draghi - è fondamentale" per la costruzione di una reale unione economica e monetaria.



Il no comment di Draghi sulla situazione italiana

Il presidente della Bce non ha voluto commentare circa le possibili conseguenze della decisione del Pdl che al Senato non ha votato la fiducia al governo, pur consentendo la verifica del numero legale. "Non commenterò sullo specifico della situazione italiana", ha affermato Draghi.



La Bce lascia i tassi fermi allo 0,75%

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariato al minimo storico dello 0,75% il tasso di interesse di riferimento. Fermi anche il tasso marginale, all'1,5%, e quello sui depositi, allo zero. La decisione è in linea con le attese degli analisti.