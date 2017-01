Le aliquote Imu capoluogo per capoluogo

14:58 - Con la manovra finanziaria del governo tecnico viene introdotta in via sperimentale una nuova tassa, l’imposta municipale unica Imu, pensata per sostituire sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case. Il decreto-legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, utili a calcolare l’imposta, che i singoli comuni possono modificare. L’aliquota base per l’abitazione principale è stabilita a 4 per mille e può essere aumentata oppure abbassata del 2 per mille. Per le altre tipologie di immobili, esclusi i fabbricati rurali, l’aliquota base è del 7,6 per mille modificabile del 3 per mille in aumento o in abbassamento. Quest’ultima può arrivare fino a 4 per mille in certi casi particolari.

LE ALIQUOTE Il 55 % dei capoluoghi delle regioni Italiane hanno deciso di aumentare l’aliquota per la casa principale oltre a quella base. Tre di loro hanno stabilito un’aliquota al di sotto di quella base, ovvero Milano, l’Aquila e Trieste. Tuttavia tre capoluoghi su dieci hanno optato per l’aliquota base del 4 per mille.

Secondo lo studio di Confabitare, un capoluogo su quattro ha stabilito aliquote agevolate per quanto riguarda le abitazioni concesse in locazione con contratto di affitto concordato. Il 40 % di loro, però, ha deciso di aumentare l’aliquota anche per le abitazioni locate con contratto di affitto concordato. Diversa invece la situazione per quanto riguarda le abitazioni locate con un contratto di affitto libero. In questo caso il 90% dei capoluoghi applicherà un’aliquota maggiore di quella base e il 65 % di loro ha spinto l’aliquota al massimo ovvero al 10,6 per mille.

ALIQUOTA MEDIA PER I CAPOLUOGHI DI REGIONE NB: Valori in per mille

Se l’abitazione è concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado avrà un agevolazione solo nel 5% dei capoluoghi regionali Italiani, 30 % di loro ha lasciato l’aliquota intatta e invece il 65% applicherà una maggiore di 7,6 per mille. Le abitazioni a disposizione ovvero sfitte sono state le più colpite dai capoluoghi delle regioni italiane per quanto riguarda l’aliquota dell’Imu. Infatti tutti i capoluoghi hanno alzato l’aliquota rispetto a quella base per questa categoria di abitazioni e addirittura l’85% di loro applicherà l’aliquota massima prevista dalla legge ovvero il 10,6 per mille. L’indagine di Confabitare mette in evidenza che per le case sfitte e le case locate con contratto di affitto libero i capoluoghi delle regioni Italiani si mostrano più in accordo tra di loro presentando aliquote meno disperse dalla media. Sono più variabili le aliquote per le altre categorie di abilitazioni, soprattutto per quanto riguarda il contratto concordato che si presenta con aliquote più disperse dalla media aritmetica.

LE ALIQUOTE PER CAPOLUOGO REGIONALE Clicca sulle icone per scoprire l'aliquota Imu della tua città