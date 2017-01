foto Ansa Correlati Fisco, da gennaio le entrate cresciute del 4%,Tesoro: "Merito anche della prima rata dell'Imu" 13:00 - La pressione fiscale raggiungerà nel 2012 un record negativo: con l'Imu è destinata a salire al 45,2% nel 2012, a fronte della stima del governo del 44,7% per poi balzare fino al 45,8% nel 2013. E' la stima dell'Ufficio studi di Confindustria, secondo cui il peso del fisco quest'anno è raddoppiato, passando a 9,9 miliardi di euro dai 5,1 dell'anno precedente, con un aumento del 94,5% - La pressione fiscale raggiungerà nel 2012 un record negativo: con l'Imu è destinata a salire al 45,2% nel 2012, a fronte della stima del governo del 44,7% per poi balzare fino al 45,8% nel 2013. E' la stima dell'Ufficio studi di Confindustria, secondo cui il peso del fisco quest'anno è raddoppiato, passando a 9,9 miliardi di euro dai 5,1 dell'anno precedente, con un aumento del 94,5%

Ad "asciugare" tra le altre spese le tasche degli italiani: l'Imu, le tasse auto, il canone Rai. Le famiglie sborseranno quest'anno il doppio rispetto all'anno scorso, con una riduzione della quota di tredicesime destinato ai consumi, che passa dai 36,8 miliardi del 2011 ai 32,7 del 2012. Le famiglie spenderanno il 13,2% in meno rispetto al 2011. In aumento dell'1,5% invece il monte complessivo della tredicesima mensilità netta che, includendo anche i pensionati, arriva quest'anno a 42 miliardi rispetto ai 41,4 mld dell'anno scorso.



"E' un record negativo che diventa insopportabile", ha sottolineato il presidente, Carlo Sangalli, tornando a ribadire la richiesta di interventi. Ci sono però due aspetti positivi, ha sottolineato: "Un italiano su due mantiene un atteggiamento decisamente favorevole alla tradizione di fare regali e il secondo è che negli ultimi tre mesi i prezzi al consumo sono stabili, addirittura scendono in qualche caso, grazie al senso di responsabilità della distribuzione commerciale che vuole favorire i consumi andando incontro ai consumatori". Per Sanigalli bisogna "restituire alle famiglie e alle imprese il maggiore gettito dell'Imu. Questa potrebbe essere l'occasione d'oro per derubricare e per archiviare definitivamente ogni possibile aumento dell'Iva". La pressione fiscale, ha aggiunto, "ha raggiunto limiti intollerabili, abbiamo superato il livello del 55%, non si può andare avanti così".