foto Ap/Lapresse

09:15

- Avvio in rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,54% a 16.040 punti e il Ftse All Share che si attesta a 16.882,03 punti (+0,41%). Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre Borse europee: Amsterdam apre con un rialzo dello 0,3%, Francoforte segna un +0,18% e Parigi un +0,33%.