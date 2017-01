foto Ap/Lapresse

- Chiusura mista per Wall Street con la giornata di contrattazioni contraddistinta dal calo peggiore per il titolo Apple, sceso a livello di 4 anni fa: il titolo a chiuso a meno 6,4% a 538,79 dollari, quasi 170 dollari in meno dal picco di settembre a 705 dollari. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,64% e chiuso a a quota 13034,49; il Nasdaq ha ceduto lo 0,77% a 2973,70 punti.