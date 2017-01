foto Afp 18:43 - Nei primi 10 mesi 2012 le entrate tributarie sono cresciute del 4%, attestandosi a 322.814 milioni, con un incremento di 12.343 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo comunica il Ministero dell'Economia e della Finanze, che sottolinea come la crescita sia dovuta principalmente alle "misure correttive varate a partire dalla seconda metà 2011. In particolare ha contribuito il gettito della prima rata Imu". - Nei primi 10 mesi 2012 le entrate tributarie sono cresciute del 4%, attestandosi a 322.814 milioni, con un incremento di 12.343 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo comunica il Ministero dell'Economia e della Finanze, che sottolinea come la crescita sia dovuta principalmente alle "misure correttive varate a partire dalla seconda metà 2011. In particolare ha contribuito il gettito della prima rata Imu".

Le entrate tributarie derivanti dall'attività di accertamento e controllo risultano invece pari a 5.791 milioni di euro (+9,0% pari a +479 milioni di euro).



In flessione il gettito Iva

In flessione il gettito Iva che nei primi 10 mesi è sceso del 2% (pari a -1.781 milioni di euro) riflettendo "l'andamento negativo della componente Iva del prelievo sulle importazioni (-3,1%) e la flessione della componente relativa agli scambi interni (-1,8%)". L'ultima voce, sottolinea il ministero dell'Economia, "risente della stagnazione della domanda interna compensata solo parzialmente dagli effetti legati all'incremento di un punto percentuale dell'aliquota Iva".



Entrate da giochi -6,7%

Le entrate tributarie relative ai giochi si riducono complessivamente dell'6,7% (-765 milioni di euro) nei primi dieci mesi dell'anno. Il Ministero sottolinea tuttavia l'andamento positivo delle lotterie istantanee (+4,5% pari a +53 milioni di euro) e delle entrate derivanti dagli apparecchi e congegni di gioco (+1,3% pari a +40 milioni di euro), mentre risultano in calo le entrate relative ai proventi del lotto (-10,0% pari a -570 milioni di euro).